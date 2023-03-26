Hakkari’de çiğ köftenin fiyatı düştü Hakkari'de daha önce ünlü markaların şubelerinde 80 liraya satılan çiğ köfteler, Ramazan'ın gelmesiyle birlikte seyyar tezgahlarda yerini alınca 15 ila 25 lira arasına kadar düştü. Buna da en çok Hakkarili vatandaşlar sevindi.

İHA

Ne kadar lezzetli olursa olsun, çiğ köftenin fiyatları arttıkça, alım gücü düşen vatandaşlar için cazibesini yitirmişti.

Hakkari’de Ramazan ayının gelmesiyle birlikte çiğ köfte fiyatlarının düşmesi bu yüzden vatandaşı sevindirdi.

Çiğ köfteleri işinin ustaları yapıyor

Hakkari’de Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan çiğ köfte, bu Ramazan ayında da usta eller tarafından yoğrularak satışı yapılıyor.

Satış, seyyar tezgahlarda

Gelecek talebe cevap vermek için hazırlık yapan esnaf, yaptıkları çiğ köfteleri paketleyerek seyyar tezgahlarda satışa sundu.

Fiyatı 100 liradan 15 liraya düştü

Ramazan ayı öncesinde çiğ köfte satış yerlerinde bir porsiyonu 80-100 liradan satılırken, seyyar tezgâhlarda ise 15-25 liradan satılması vatandaşı sevindirdi.

"Rekabet dar gelirli ailelerin yüzünü güldürdü"

Rekabetin dar gelirli ailelerin yüzünü güldürdüğünü belirten vatandaşlar, fiyatların düşmesi sayesinde çiğ köfte almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Ev yapımı çiğ köfte tezgahlarda yerini aldı

Vadandaşlar Ramazan'da doya doya çiğ köfte yemenin mutluluğunu şöyle dile getirdi: