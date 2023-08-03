Hakkari'de ekmek 7 lira oldu 200 gram ekmeğin fiyatı yeni zamla birlikte 7 TL’ye yükseldi.

İHA

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Türkiye'nin birçok şehrinde ekmeğe zam geliyor.

Vatandaş dert yansa da satıcı memnun.

Maliyetine satışlar...

Onlara göre zaten maliyetine satışlar yapılıyordu.

Hatta artış yapılsa dahi, giderlerini karşılamıyordu.

Hakkari'de de uzun zamandır aynı fiyattan satılan ekmeğe zam yapılması kararlaştırıldı.

2 TL artış

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı (HESOB), Hakkari Valiliği, Hakkari Belediyesi, Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO), İl Ticaret Müdürlüğü tarafından kurulan komisyonda, 5 TL olan 200 gram ekmeğe 2 TL zam istendi.

Karar onaylandı.

Zamlı ekmekler fırından çıktı

Buna göre ekmek 7 liraya yükselmiş oldu.

Zamlı fiyatın HESOB tarafından bugünden itibaren kent genelinde uygulanmaya başladığı bildirildi.