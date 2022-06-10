Derecik ilçesinde çiftçileri sevindiren bu yılın ilk buğday hasadı, ev ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Hakkari'de yılın ik buğday hasadı çiftçileri sevindirdi.

Derecik ilçesinde imece usulü oraklar yardımıyla tarlalarda çalışan bölge halkı, ev ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Hasat döneminin başlamasıyla köy halkı, her hafta bir evin tarlasında çalışarak yardımlaşmayı da ihmal etmiyor.

Hakkari'de ilk buğday hasadı bereketli geçti

"Ev ekonomisi için büyük katkı sağlıyor"

Bu senenin bereketli olduğunu belirten Cami Dinç, "Bölgede yaklaşık olarak bin 500 dönüm buğday ekimini yaptık. Şimdi de oraklar yardımıyla biçiyoruz. Sabah erken saatlerinde civar köylerden destek alarak gelip tarlalarımızda buğday biçiyoruz. Tabii bu zor bir süreç 35-40 derece sıcaklığında altıda çalışmak hiç de kolay değil. Bütün şartlara rağmen çalışıyoruz. Bu sene bereketli geçiyor. Tam beklediğimiz gibi oldu. Tarlalarımız engebeli olduğu için iş makinaları giremiyor. Bu yüzden oraklar yardımıyla buğdayımızı biçiyoruz. İmece usulü bu işleri yapıyoruz herkes birbirine yardım ediyor. Dediğim gibi bu sene buğday bereketini gösterdi. Ev ekonomisi için büyük katkı sağlıyor." dedi.