Hakkarili esnaf kira artışlarına dayanamıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren esnaf bu yıl yapılan fahiş kira atışı nedeni ile iş yerlerini açık tutmakta zorlanıyor.

Kira artışı yurt genelinde önemli bir sorun olurken Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki esnaf iş yerlerini kapatma noktasına getirdi.

ESNAF ARTAN KİRALARA TEPKİLİ

Yüksekova ESO Başkanı Vedat Çoğaç, antan kiralara tepki göstererek, "Artan kiralar nedeniyle birçok esnafımız iş yerlerini kapattı. Esnaflarımız bu sene zor günler geçiriyor. Biz her defasında mülk sahiplerine atan kiraları indirmeleri noktasında çağrıda bulunduk.” şeklinde konuştu.

BU YIL KİRA ARTIŞLARI NORMALİ AŞTI

İlçenin Cengiz Topel ve İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan esnaf, artan iş yeri kiraları nedeniyle zorlandıklarını belirtti. Her yıl mülk sahipleri tarafından yüzde 15 ila 20 oranında artış yapıldığını belirten esnaf, bu sene ise daha fazla oranda artış yapıldığını söyledi.

"ESNAFIN KEPENKLERİNİ KAPATMAMASI İÇİN KİRA ARTIŞINDAN VAZGEÇİLMELİ"

Açıklamalarında esnafa destek çıkılması noktasında mülk sahiplerine çağrısını yineleyen Çoğaç, “Biz mülk sahiplerine zam yapmayın demiyoruz. Ama esnafımıza da destek çıkmalıyız. Artık kira artışından vazgeçelim ki esnafımız kepenklerini kapatmasın. Esnaf da eskisi gibi çalışmıyor, sattığı malın yerini dolduramıyor. Amacımız, çabamız Yüksekova’nın geleceği için. Hiçbir esnafımızın mum ışığı sönmesin.” ifadelerini kullandı.