Halı ihracatı mayısta yüzde 48,5 arttı Ticaret Bakanlığı bugün ihracat rakamını açıkladı. Buna göre sektörler de ayrı ayrı ihracata yaptıkları katkıyı dile getiriyor.

AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Türkiye'nin halı ihracatının mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,5 artığını bildirdi.

Kaplan, açıklamasında, mayıs ihracatının 234 milyon 317 bin dolara ulaştığını belirterek, halı ihracatının normale dönmesinin kendilerini sevindirdiğini paylaştı.

"Rakamlar umut verici"

Sektördeki rakamların umut verici olduğunu aktaran Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

Mayıs halı ihracatımız Türkiye geneli yüzde 48,5 artışla 234 milyon 317 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Tüm halı ihracatçılarımızı tebrik ediyorum.

"Depremler halı üretici ve ihracatçıları etkiledi"

Kaplan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin halı üretici ve ihracatçılarını da etkilediğine işaret ederek, üretim tesislerinin tekrar çalışmaya başladığını ve üretimin tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti.