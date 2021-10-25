Euro
%
Dolar
%
Altın
%
Borsa
%
Bitcoin
606.537
3.90%
BTXN Coin
21.14
-0.84%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Halkbank kurumsal kredi faizlerini düşürdü

    Halkbank kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürdü.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.10.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 09:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Halkbank kurumsal kredi faizlerini düşürdü

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık beklentileri aşan faiz indiriminin kredilere etkisi yakından izlenirken, kamu bankalarının TCMB'yi takiben kredi faizlerinde indirime gideceği belirtilmişti.

    Bunun üzerine ilk indirim haberi Halkbank'tan geldi.

    200 BAZ PUAN DÜŞTÜ

    Halkbank, kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürme kararı aldı.

    PİYASALARIN BEKLENTİSİ KAMU BANKALARININ TİCARİ KREDİLERİ DÜŞÜRMESİ YÖNÜNDEYDİ

    Merkez Bankası'nın daha önce aldığı politika faizi indirim kararı, bankaların verdiği kredi ve mevduat faizine yansımamıştı. Ancak son toplantıda alınan karar sonucunda politika faizinin yüzde 18'den 200 baz puan düşerek 16'ya düşmesi üzerine kamu bankalarının da harekete geçeceği bekleniyordu. Halkbank da ticari kredilerde yüzde 2 puan düşürerek beklentilere cevap verdi.

    Piyasalar tarafından, bu hamlenin diğer kamu bankaları ve özel bankaların da takip edip etmeyeceği gözlenecek.

    Halkbank kurumsal kredi faizlerini düşürdü #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir