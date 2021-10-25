Halkbank kurumsal kredi faizlerini düşürdü

Halkbank kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık beklentileri aşan faiz indiriminin kredilere etkisi yakından izlenirken, kamu bankalarının TCMB'yi takiben kredi faizlerinde indirime gideceği belirtilmişti.

Bunun üzerine ilk indirim haberi Halkbank'tan geldi.

200 BAZ PUAN DÜŞTÜ

Halkbank, kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürme kararı aldı.

PİYASALARIN BEKLENTİSİ KAMU BANKALARININ TİCARİ KREDİLERİ DÜŞÜRMESİ YÖNÜNDEYDİ

Merkez Bankası'nın daha önce aldığı politika faizi indirim kararı, bankaların verdiği kredi ve mevduat faizine yansımamıştı. Ancak son toplantıda alınan karar sonucunda politika faizinin yüzde 18'den 200 baz puan düşerek 16'ya düşmesi üzerine kamu bankalarının da harekete geçeceği bekleniyordu. Halkbank da ticari kredilerde yüzde 2 puan düşürerek beklentilere cevap verdi.

Piyasalar tarafından, bu hamlenin diğer kamu bankaları ve özel bankaların da takip edip etmeyeceği gözlenecek.