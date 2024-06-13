Halkbank yurt dışı piyasadan 300 milyon dolar kaynak sağladı Halkbank, 300 milyon dolarlık, teminatlı fonlama işlemi yoluyla eurobond ihracı niteliğinde dış finansman sağladı.

AA

Orta Vadeli Program (OVP) doğrultusunda uygulanan para politikası sonuncunda artan kaynak atarımı devam ediyor.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka dış finansman kaynak temini kapsamında, uluslararası bir bankadan 300 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli ve teminatlı fonlama işlemi yoluyla eurobond ihracı niteliğinde dış finansman temin etti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizin orta vadeli program hedefleri doğrultusunda aldığı tedbirler ve uyguladığı programlar ile ekonomimizde görülen olumlu gelişmeler, uluslararası finans sektörünün ülkemize olan güven ve ilgisinin artmasına neden olmuştur.

"Uygun şartlarda borçlanma devam edecek"

Bundan sonra da yurt dışından uygun şartlarda borçlanma çalışmalarımız devam edecektir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)