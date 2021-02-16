Halkbank'ın aktif büyüklüğü 2020'de yüzde 48,8 yükseldi

Halkbank, 2020’de aktif büyüklüğünün yüzde 48,8 artışla 680 milyar liraya, nakdi kredilerinin ise yüzde 45,5 artışla 449 milyar 700 milyon liraya ulaştığını açıkladı.

Halkbank'tan yapılan açıklamada, "Pandeminin ekonomik etkilerini aşabilmeleri için; küçük işletmelere, şirketlere ve bireysel müşterilerine finansman erişiminde önemli açılımlar sağlayan Halkbank, nakdi ve gayri nakdi olmak üzere toplam kredi hacmini yüzde 41,4’lük artışla 564 milyar 300 milyon lira seviyesine çıkarttı." denildi.

BANKANIN TOPLAM MEVDUATI YÜZDE 53,6 ARTTI

Açıklamada "Müşterilerini Türk Lirası ürünlere odaklanmaya teşvik eden banka, bu süreçte toplam mevduatını yüzde 53,6 artırarak 297 milyar 700 milyon liradan 457 milyar 300 milyon liraya taşıdı. Aktif büyüklüğünü de yüzde 48,8 artışla 680 milyar liraya yükselten Halkbank, aktif büyüklükte Türkiye’nin en büyük üçüncü bankası, krediler ve mevduat büyüklüğünde ise Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olarak yerini aldı. Bankanın net dönem karı, 2 milyar 600 milyon lira düzeyinde gerçekleşti."

“2020’DE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GÜCÜ İÇİN ÇALIŞILDI”

Finansal verileri değerlendiren Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan konu ile ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Pandemi etkisiyle biçimlenen 2020’de Türkiye ekonomisinin gücünü koruyabilmesinde Halkbank olarak önemli sorumluluklar üstlendik. Sorumlu bankacılık anlayışımızla; daha fazla üretim, istihdam ve ihracat için, her zaman reel sektörün yanında yer aldık."

Pandemi ve normalleşme döneminde bankacılık sektörünün üstündeki sorumluluğun arttığına dikkat çeken Osman Arslan, Halkbank olarak bu süreçte KOBİ’lere, Esnaf ve Sanatkarlara önemli destekler sunmaya odaklandıklarını söyledi.

2020 YILINDA ESNAF VE SANATKARLARA KULLANDIRILAN KREDİ TOPLAMI 42.7 MİLYAR LİRA

Arslan’ın verdiği bilgilere göre bankanın, 2020 yılında esnaf ve sanatkarlara kullandırdığı kredi tutarı 42 milyar 700 milyon lira, 2020 yıl sonu esnaf kredi bakiyesi 68 milyar 600 milyon lirayı aşmış durumda.