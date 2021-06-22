Halkbank'ın esnaf kredilerinde oluşacak ilave faiz tutarını Bakanlık karşılayacak

Esnafların Halkbank aracılığı ile kullandığı kredilerin, ödeyemedikleri kısmının faiz oranının esnafın aleyhine işletildiği durumlarda aradaki faiz farkı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanacak.

Halkbank'tan faiz destekli krediler kapsamında önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devreden kredilerde, esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanacak.

31 ARALIK'A KADAR

Halkbank'ın esnafa yönelik kredileri için faiz kolaylığı sağlayan kararı 31 Aralık 2021 tarihine kadar uygulanacak.

KARAR, RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

ÖNCEKİ YILLARDA KULLANDIRILIP BAKİYESİ 2021 YILINA DEVREDEN KREDİLER İÇİN

Karar, Halkbank'tan faiz destekli krediler kapsamında önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devreden krediler için geçerli.

CARİ FAİZ İLE İLGİLİ TARİHTEKİ FAİZ ARASINDA FARK VARSA

Kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyetini dikkate alarak belirlediği cari faiz oranları ile ilgili maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kredilere uygulanan faiz oranları arasında fark olması halinde, esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanacak.