Ham çelik üretimi 10 ayda yüzde 4,2 arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 yükselişle 3 milyon 200 bin tona ulaştı.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi ocak-ekim döneminde ise ham çelik üretimi de yıllık bazda yüzde 4,2 artarak 29 milyon 100 bin tona çıktı.

NİHAİ MAMUL TÜKETİMİ

Ekim ayında nihai mamul tüketimi yüzde 27,6 yükselişle 2 milyon 500 bin tona ulaştı. Ocak-ekim döneminde ise nihai mamul tüketimi yüzde 16,2 artışla 24 milyon 400 bin ton seviyesinde gerçekleşti.

İHRACAT HEM MİKTAR HEM DEĞER BAZINDA AZALDI

Çelik ürünleri ihracatı, ekim ayında miktarda yüzde 1,6 azalarak 1 milyon 500 bin ton, değerde ise yüzde 0,2 düşüşle 791 milyon dolara geriledi.

İhracat, ocak-ekim döneminde, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla miktar itibarıyla yüzde 10,5 azalarak 13 milyon 300 bin ton, değer itibarıyla yüzde 18 düşüşle 6 milyar 800 milyon dolar seviyesine indi.

İthalat ise ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 2,2 artışla 963 bin tona ulaşırken, değerde yüzde 3,1 azalışla 628 milyon dolara geriledi.

Ocak-Ekim 2019 döneminde yüzde 127 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın 10 aylık döneminde ise yüzde 109 seviyesine düştü.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ 10 AYLIK DÖNEMDE AZALDI

Dünya Çelik Derneği'nce duyurulan verilere göre, ekimde dünya ham çelik üretimi, 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 7 artış kaydederek 161 milyon 900 bin ton, yılın 10 ayında ise yüzde 2 azalışla 1 milyar 510 milyon ton oldu.

Söz konusu dönemde, Çin'in ham çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 artışla 873 milyon 900 bin tona yükseldi.

İkinci sıradaki Hindistan'ın ham çelik üretimi ise yüzde 14,4 azalışla 79 milyon 680 bin tona, üçüncü sırada bulunan Japonya'nın üretimi de yüzde 18,4 düşüşle 68 milyon 400 bine geriledi.

"TİCARETİ ENGELLEYİCİ TAVIR BİR AN ÖNCE SONLANDIRILMALI"

Açıklamada yer verilen sektör değerlendirmesinde, koronavirüs döneminin daraltıcı etkilerine rağmen Türk çelik sektörünün üretimini artırdığına işaret edilerek, aynı dönemde çelik tüketimindeki artışın yüzde 16 olduğu aktarıldı.

Bu gelişmelerin, yılın son ayları için iyimser beklentileri artırdığı vurgulanarak, tüketimin ise yaklaşık yüzde 50'sinin ithalatla karşılandığı ve bu sebeple kapasite kullanım oranının yeterince artmadığı belirtildi.

“AB KOMİSYONU TÜRKİYE'NİN ÇELİK İHRACATINI KISITLAMAYA DEVAM EDİYOR”

Açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Türkiye'nin çelik ihracatını kısıtlamaya devam ettiği vurgulanarak, şu bilgiler kaydedildi:

"Her 6 ayda bir revize edilerek sıkılaştırılan kota kısıtlaması, damping soruşturması ve telafi edici işlem vergisi soruşturmasının ardından kasımda Avrupa Çelik Birliği’nin talebi üzerine, AB Komisyonu, geçmişe yönelik vergi uygulamak için ithalatı kayıt altına almaya karar verdi. Dünyanın 100'den fazla ülkesine ihracat gerçekleştiren Türk çelik sektörü, AB'nin sürdürmekte olduğu ticareti engelleyici tavrının bir an önce sonlandırılmasını ve aramızda bulunan anlaşmalara uygun olarak adil ticarete dönülmesi konusunda karşılıklı çabaların artırılmasını beklemektedir. AB'ye hala karşı tedbir alınmamış olması, rahatsızlıklara yol açmaktadır."