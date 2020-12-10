Hamsi ihracatı 3 ayda 2.3 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den eylül-kasım döneminde 17 ülkeye yapılan 468 tonluk hamsi ihracatından toplamda 2 milyon 289 bin 25 dolar gelir elde edildiği açıklandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, av sezonunun 3ç aylık döneminde 17 ülkeye 468 tonluk hamsi ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 2 milyon 289 bin 25 dolar gelir sağlandı.

Hamsi ihracatı miktarda yüzde 27, değerde ise yüzde 19 azaldı.

EN FAZLA DIŞ SATIM YAPILAN ÜLKELER

Yılın eylül-kasım döneminde Belçika, Fransa ve ABD en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Bu dönemde Belçika'ya 906 bin 345 dolarlık, Fransa'ya 797 bin 29 dolarlık, ABD'ye ise 243 bin 710 dolarlık hamsi ihraç edildi.

BU YIL YUNANİSTAN DA TÜRKİYE’DEN HAMSİ İTHAL ETTİ

Türkiye'den yılın eylül-kasım döneminde, geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Yunanistan, Bulgaristan ve Kazakistan'a da hamsi gönderildi.

SICAK HAVA HAMSİYİ AZALTTI

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, 1 Eylül'de başlayan 2020/2021 av sezonunda hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle hamsinin istenilen düzeyde avlanamadığını söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA İHRACATIN ARTACAĞINI UMUYORUZ"

Avlanan hamsi miktarının düşük olması nedeniyle fiyatların yüksek seyrettiğini vurgulayan Kalyoncu, "Bundan dolayı da hamsi ihracatında önceki sezonlara göre sevkiyatlar düşük kaldı. Önümüzdeki haftalarda havaların soğumasıyla hamsinin bollaşacağını ve fiyatların dengeye oturmasıyla ihracatın da artacağını umuyoruz." dedi.