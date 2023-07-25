Hamsi ihracatı rekolte düşüklüğüne rağmen yüzde 7 arttı Balık avı sezonu kapandı ancak ihracat devam ediyor. DKİB verilerine göre, hamsi ihracatı yılın ilk yarısını yüzde 7 artışla tamamlandı.

AA

Türkiye'nin av sezonunda hamsi avcılığı beklentilerin altında kalmıştı.

Boyu yeterince uzamadığı için belirli bölgelerde hamsi avı yasaklanmıştı.

6 aylık hamsi ihracatı, rekolte düşük kalmasına karşın geçen yıla oranla değerde yüzde 7 arttı.

Ocak-Haziran 2022 döneminde 5 milyon 458 bin 703 dolar olarak kayıtlara geçen hamsi ihracatı, bu yılın aynı döneminde 5 milyon 823 bin 665 dolara ulaştı.

23 ülkeye hamsi ihracatı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, su ürünlerinde adından söz ettiren Türkiye'den yılın ilk yarısında 23 ülkeye hamsi ihraç edildi.

En çok talep Fransa, Belçika ve ABD'den geldi

İklimsel faktörler nedeniyle rekoltenin beklenilen düzeyde olmamasına rağmen yılın ilk yarısı ihracatını artışla kapatan hamsiye en çok talep ise Fransa, Belçika ve ABD'den geldi.

Ülkeden yılın 6 ayında Fransa'ya 2 milyon 351 bin 228, Belçika'ya 1 milyon 575 bin 321, ABD'ye de 546 bin 87 dolarlık hamsi ihraç edildi.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak İsveç, Özbekistan, Irak, Lübnan, Malezya ve Somali'ye de bu yılın ilk 6 aylık döneminde hamsi satıldı.

"İşlenmiş ürünlerin ihracatı sürüyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, hamsi sezonu bitmesine karşın, bazı firmaların işledikleri ürünlerin ihracatını yeni sezonun başlangıcına kadar sürdürdüğünü söyledi.

Hamside 2022-2023 sezonunda avlanan ürün miktarının düşük kaldığını belirten Gürdoğan, yaşanan gelişmeleri şöyle yorumladı:

Bu durum hem fiyat yüksekliğine hem de ürün yetersizliğine neden oldu. O nedenle hamsi ihracatımız artmasına rağmen beklenilen düzeyin altında kaldı.