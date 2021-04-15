Hamsi ihracatından üç ayda 2.9 milyon dolar gelir

Hamsi ihracatından üç ayda 2.9 milyon dolar gelir

DKİB, Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 23 ülkeye 2 milyon 852 bin 503 dolarlık hamsi ihracatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilere göre, ocak-mart 2021'de 558 ton hamsi ihraç edildi. Bu ihracattan 2 milyon 852 bin 503 dolar gelir sağlandı.

HAMSİ İHRACATI MİKTAR BAZINDA AZALDI, DEĞER BAZINDA ARTTI

Hamsi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla miktar bazında yüzde 32 azaldı ancak değer bazında yüzde 15 artış gösterdi.

FRANSA'YA HAMSİ İHRACATI YÜZDE 61 YÜKSELDİ

Türkiye bu dönemde 23 ülkeye hamsi satarken Fransa, Belçika ve ABD ilk 3 ülke olarak sıralandı.

Türkiye'den yılın ilk üç ayında Fransa'ya 918 bin 575 dolar karşılığında 148 ton hamsi ihraç edildi. Fransa'ya ihracatın miktarda yüzde 31, değerde yüzde 61 artış göstermesi dikkati çekti.

Fransa'yı 841 bin 746 dolarla Belçika, 328 bin 851 dolarla Amerika Birleşik Devletleri takip etti.

"HAMSİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ DEVAM ETTİRMEMİZ GEREKİYOR"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Karadeniz'in önemli ürünlerinden hamsinin ihracatında geçen yıla kıyasla miktarda düşüş yaşanmasına karşın değer bakımından artışın sürdüğünü söyledi.

Gürdoğan, bu sene zaman zaman hamsi için uygulanan av yasağının ihracata katkı sağladığını belirtti.