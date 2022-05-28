Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu 40 kilometreyi aştı

İhracat mallarını taşıyan tırlar, Bulgaristan’a açılan Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce kuyruğa neden oldu.

Taşıdıkları hassas ihracat yüklerini teslim edecekleri Avrupa ülkelerindeki adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 40 kilometre yoğunluk oluşturdu.

İhracatın hızı kuyruklara yansıdı

Türkiye'nin ihracatta yıllık 250 milyar dolarlık hedefi var. Yılın ilk dört ayında üst üste ihracat rekorları kırıldı. En son açıklanan nisan ayındaki ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolara çıktı. 2022 yılı Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 artışla 60 milyar 201 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bulgaristan sınırındaki gümrükte yaşanan doluluk; Bulgaristan tarafındaki yavaşlığın yanı sıra ihracatta lojistik olarak kara taşımacılığın daha fazla kullanılmasından kaynaklanıyor. Kuyrukta 4 gün bekleyen tır şoförleri de Bulgarların işi hızlandırmasını talep ediyor.

32 derece sıcakta tır kuyruğu

Hava sıcaklığı 32 derece

Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte tır şoförleri sıcaktan korunmak için araçlarındaki klimaları kullandı.

Tır şoförleri destek istiyor

Bulgaristan’ın oluşan yoğunluğa karşılık veremediği için gümrükteki uzun kuyruklarda çile çeken Türk tır şoförleri yetkililerden yardım bekliyor.

"26 yıllık mesleğim boyunca ilk defa böyle bir kuyruk gördüm"

İHA'nın haberine göre, İstanbul’dan yükünü alıp İngiltere’ye götürmek için gümrükte sıra bekleyen Ersin Yurtkuran, 26 yıllık mesleği boyunca ilk defa 40 kilometrelik tır kuyruğuna şahit olduğunu belirterek, “26 senedir tır şoförüyüm yani 40 kilometreden ilk kez sıraya giriyorum Hamzabeyli Sınır kapısından. İstanbul’dan yükledim, İngiltere’ye gidiyorum.





Burada 4 gün bekleyeceğiz

Bu sabah saat 06.00’da otobandan ayrıldım ve navigasyondan baktım 40 kilometre yani biz burada 4 gün bekleyeceğiz. Bu sıraların, bu çilelerin bitmesi için bir şeylerin yapılması lazım artık. Bulgaristan tarafından ile mi bizim taraf ile mi bir şeyler yapıp bu kuyruğun bitirilmesi lazım. Biz bu sıcağın altında yeri geliyor soğuk altında duruyoruz. Biz böyle bir şey hiç görmedik. 2 kilometre oluyordu 10 kilometre oluyordu acilen bu kuyruğun eritilmesi lazım bu kuyruk çilesinin bitirilmesi lazım.” dedi.

"Bulgarlar zamanında maaş alamadı diye sıkıntı çekiyoruz"

Burhan Poluk ise önemli bir yük taşıdığını kaydederek, “Arabamızın yükü önemli bir yük. Gitmesi gereken yere gitmesi gerekiyor, götüremiyoruz. Bulgar tarafından sıkıntı çekiyoruz. Bulgarlar zamanında maaşlarını almadı diye bu çileyi çekiyoruz. Kuyruk yaklaşık gişelere kadar gitmiş durumda 40’ın üzerinde kilometreyi gecik biz şu anda 34. kilometredeyiz. 40 kilometreden sırayı 3 günde geçiyoruz. Biz daha 2-3 gün daha bekleriz.” ifadelerini kullandı.

"Sıra Edirne'ye kadar uzanıyor"

En az 3 günde kuyruğu geçeceğini vurgulayan Can Çamur ise sıranın Edirne’ye kadar uzadığını söyledi. Çamur, bir an önce çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.