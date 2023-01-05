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    Hanzade Doğan Boyner, İngiltere'den 27 milyon sterline ev satın aldı

    Aydın Doğan'ın kızı, Londra'nın merkezindeki evin sahibi oldu. Altı yatak odalı evle ilgili işlem, İngiltere'de geçen yılın en pahalı dördüncü satışı olarak kayıtlara geçti.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 12:47
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 12:54
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    Hanzade Doğan Boyner, İngiltere'den 27 milyon sterline ev satın aldı

    İngiltere'nin başkenti Londra'da emlak piyasası 2022'de adeta patlama yaşadı.

    En büyük harcama yapanlar arasında İsviçreli bir milyarder ve Türk e-ticaret patronu da dahil olmak üzere yabancı yatırımcılar yer alıyor.

    Londra'da altı yatak odalı konağı aldı

    Toplamda, geçen yıl 15 milyon sterlin veya üzerindeki 52 satış, 1,5 milyar sterlin değerinde gayrimenkulün el değiştirmesine neden oldu.

    Mail'in aktardığına göre, Hanzade Doğan Boyner, Knightsbridge'de altı yatak odalı konağın sahibi oldu.

    27 milyon sterlinlik satış

    Knightsbridge, Hyde Park'ın yanında bulunuyor. 27 milyon sterlinlik (600 milyon lira) söz konusu satın alma işleminin geçtiğimiz yaz gerçekleştirildiği belirtildi.

    Haberde, "Türk iş kadını, en başarılı kadın teknoloji girişimcilerinden biri olarak kabul ediliyor. 'Doğu'nun Amazon'u' olarak da anılıyor." denildi.

    İngiltere'nin en pahalı dördüncü satışı

    İş insanı Aydın Doğan'ın kızının imza attığı satın almanın, 2022 yılında İngiltere'nin en pahalı dördüncü satışı olduğuna dikkat çekildi.

    Hanzade Doğan Boyner, İngiltere den 27 milyon sterline ev satın aldı #1

    İsviçreli milyarderin imza attığı anlaşma

    Beauchamp Estates'in kurucu direktörü Gary Hersham, "2022 boyunca, Londra'nın merkezinde haftada bir milyarder alıcıyla emlak anlaşması yapıldı." diye konuştu.

    Öte yandan büyükbabasının ilaç şirketinin mülkiyetini devralan İsviçreli milyarder Ernesto Bertarelli de haziran ayında Londra'nın merkezinde ev satın aldı.

    92 milyon sterline 80 odalı malikanenin sahibi oldu

    92 milyon sterline satın alınan 19. yüzyıl malikanesinde 80 oda, 20 metrelik yüzme havuzu, spor salonu ve sinema yer alıyor.

    Hanzade Doğan Boyner, İngiltere den 27 milyon sterline ev satın aldı #2


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