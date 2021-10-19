Harçlardan gelecek yıl 44.7 milyar lira gelir hedeflendi

Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne göre harçlardan gelecek yıl 44 milyar 684 milyon 287 bin lira gelir gelmesi bekleniyor.

Harçlardan gelecek yıl devletin kasasına girmesi beklenen rakam 44 milyar 684 milyon 287 bin lira olarak hesaplandı.

HARCIN ÇOĞUNLUĞUNU GAYRİMENKUL ALIP SATANLAR ÖDEYECEK

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi verilerinden derlenen göre, yeni yılda tahsil edilmesi beklenen harcın, yüzde 55,8'ini gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek. Bu çerçevede yeni yılda 24 milyar 934 milyon 898 bin liralık tapu harcı yatırılması öngörülüyor.

YARGI HARÇLARINDAN 8.6 MİLYAR LİRA TAHSİLAT HEDEFLENİYOR

Devletin, ticaret sicil harçlarından 617 milyon 131 bin lira, esnaf sicil harçlarından 127 milyon 791 bin lira, diğer yargı harçlarından da 7 milyar 947 milyon 671 bin lira olmak üzere, yargı harçlarından toplam 8 milyar 692 milyon 593 bin lira tahsilat yapması hedefleniyor.

PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI GELİRİN YÜZDE 3,8'İNİ OLUŞTURACAK

Gelecek yıl harçlardan elde edilecek gelirin yüzde 3,8'ini pasaport ve konsolosluk harçları oluşturacak. 2022'de pasaport ve konsolosluk harçları için 1 milyar 719 milyon 976 bin lira harç ödenecek, trafik harçlarından da bütçeye 1 milyar 745 milyon 497 bin lira aktarılması bekleniyor.

2020’DEN 1 MİLYAR 632 MİLYON 557 BİN LİRA NOTER HARCI GETİRİSİ BEKLENİYOR

Bu dönemde, 1 milyar 632 milyon 557 bin lira noter harcı, 290 milyon 192 bin lira imtiyazname, ruhsatname ve diploma harcı, 63 milyon 36 bin lira gemi ve liman harcı tahsilatı planlanıyor.

YURT DIŞINA ÇIKACAKLARDAN 103.7 MİLYON LİRA

Gelecek yıl yurt dışına çıkacaklardan toplam 103 milyon 797 bin lira alınması öngörülüyor. Avcılık belgesi alanların da 85 milyon 998 bin lira harç ödemesi bekleniyor.