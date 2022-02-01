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    Hareketleniyor! Güncel altın fiyatları 1 Şubat 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    Şubatın ilk gününde altın fiyatları ne kadar oldu düşüşte mi yükselişe mi geçti merak ediliyor. İşte 1 Şubat 2022 Salı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 12:25
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    Hareketleniyor! Güncel altın fiyatları 1 Şubat 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatları, alıcı ve satıcıların anbean takip ettiği konular arasında.

    Şubat ayının ilk gününe yükselişle başlayan gram ve çeyrekte son durum merak ediliyor.

    Gram altın 777 liradan işlem görürken çeyrek ise 1281 lira oldu.

    Peki 1 Şubat 2022 Salı altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..

    1 ŞUBAT 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 777,78

    SATIŞ: 777,89

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.265,00

    SATIŞ: 1.281,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.056,00

    SATIŞ: 5.105,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.535,00

    SATIŞ: 2.562,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 5.088,47

    SATIŞ: 5.137,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 709,34

    SATIŞ: 713,61

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.804,82

    SATIŞ: 1.805,17


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