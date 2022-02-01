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Hareketleniyor! Güncel altın fiyatları 1 Şubat 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Hareketleniyor! Güncel altın fiyatları 1 Şubat 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Şubatın ilk gününde altın fiyatları ne kadar oldu düşüşte mi yükselişe mi geçti merak ediliyor. İşte 1 Şubat 2022 Salı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...