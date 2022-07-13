Petrol
100.4
0.91%
Euro
17.5206
0.76%
Dolar
17.4207
0.62%
Altın
966.93
0.75%
Borsa
2417
-0.72%
Bitcoin
347.329
-0.32%
BTXN Coin
7.35
2.79%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Haşhaş tohumu ihracatı yüzde 923 artarak rekor kırdı

    Türk beyaz haşhaşının en büyük ihraç pazarının Hindistan. Bu ülkeye 2,5 yıl aradan sonra yapılan ihracat rekor girdi sağladı.
    • 13.07.2022 - 10:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Haşhaş tohumu ihracatı yüzde 923 artarak rekor kırdı

    Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinden beyaz haşhaş 2,5 yıllık aranın ardından Hindistan seferine çıktı.

    Türkiye, mayıs ve haziran aylarında Hindistan’a 15 bin 712 ton karşılığı 67 milyon 380 bin dolarlık beyaz haşhaş ihraç etti.

    Hindistan’dan sonra en çok haşhaş tohumu ihraç edilen ülkeler 4 milyon dolarla Nepal, 1,3 milyon dolarla ABD oldu.

    Haşhaş tohumu ihracatı toplam 81 milyon dolara çıktı

    2021 yılının ilk yarısında 7,9 milyon dolar olan haşhaş tohumu ihracatı 2022 yılının ocak-haziran döneminde Hindistan pazarının açılmasıyla birlikte yüzde 923’lük rekor artışla 81 milyon dolara tırmandı.

    İhracata 2,5 yıl ara verilmişti

    Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, pandemi nedeniyle 2,5 yıl kesintiye uğrayan ihracatın 2022 yılı mayıs ayında tekrar başladığı bilgisini paylaştı.

    Haşhaş tohumu ihracatı yüzde 923 artarak rekor kırdı #1

    "Haşhaş üreticilerimiz ve ihracatçılarımız mutlu"

    İHA'nın haberine göre, Hindistan tarafından ilk başta 17 bin 500 ton kota aldıklarını aktaran Öztürk, “Hindistan 9 Mayıs 2022-9 Haziran 2022 tarihleri arasında 15 bin 746 ton beyaz haşhaş ihracatına onay verdi. Kotanın yüzde 90’ını kullanabildik. Karşılığında da ülkemize 67,3 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdık. 2021 yılının ilk yarısında 7,9 milyon dolar olan haşhaş tohumu ihracatımız, 2022 yılında Hindistan’a ihracat yolunun açılmasıyla birlikte yüzde 923’lük artışla 81 milyon doları aştı. Haşhaş üreticilerimiz ve ihracatçılarımız 2,5 yıl aranın ardından büyük bir mutluluk yaşadı.” şeklinde konuştu.

    Haşhaş tohumu ihracatı yüzde 923 artarak rekor kırdı #2


    İlginizi Çekebilir

    Diyarbakır'da bir kişi bahçesini sularken tartıştığı komşusunu öldürdü
    İç Haber

    Diyarbakır'da bir kişi bahçesini sularken tartıştığı komşusunu öldürdü

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!
    CryptoTrade

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!

    Bursa'da 'sapık' iddiası ile darbedilen şahsın telefonu temiz çıktı
    3. Sayfa

    Bursa'da 'sapık' iddiası ile darbedilen şahsın telefonu temiz çıktı

    Görüş Bildir