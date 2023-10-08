Hatay’da sıcaklar rekolteyi düşürdü! Üzümün market fiyatı tarla fiyatının üç katı Kahramanmaraş merkezli depremin en fazla etkilediği illerden olan Hatay'da bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları sürerken diğer yandan da tarlalarda hasat devam ediyor.

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İHA

Depremlerin büyük yıkım yaptığı Hatay Hassa’da üzüm hasadı başladı.

Yaz aylarında 50 dereceyi bulan sıcak hava, üzümde rekolteyi olumsuz etkiledi.

Birçok bölgede ürün yok denecek kadar azaldı.

Depremin vurduğu Hatay’da üzümde hasat, yaz aylarında yaşanan sıcak havadan dolayı 3’te 1 oranında düşerken, fiyatların tarla çıkışı 10 ile 13 TL arasında oldu.

Ancak üretici, kendilerinden 10 liraya çıkan üründe verimin azalmasından dolayı, markette 30 TL’yi bulan fiyatlarla satılmasına tepkili.

"Yevmiye, emeğimize göre az”

Tarım işçisi Hatun Aslan, işlerinin zor olduğuna dikkat çekerek, “İşimiz zor, kolay desek olmaz. Yevmiye, emeğimize göre az.” diye konuştu.

“Hasat geçen yıllara göre eksik ama fiyatlar iyi”

Hasadın geçen yıllara oranla düşük olduğunu belirten Mehmet Güler ise “Hasat geçen yıllara göre eksik ama fiyatlar iyi. 10 ile 12 TL arasında fiyatlar.” ifadelerini kullandı.

“Üzümü burada 10 TL’ye veriyoruz, markette 30-40 TL”

Tarla ve market reyonu arasındaki fiyat farkına tepki gösteren İsmet Teke ise tarla ile market fiyat farkına dikkati çekerek şöyle konuştu:

Hassa bölgesinde Söğüt üzümü meşhurdur. Bu yıl sıcaktan dolayı verimler geçen yıla oranla 3’te 1 oranında. Ama fiyatlar tatmin edici. Bizi tedirgin eden; mazotun ve gübrenin yüksek olması. Fiyatlar; 12-13 TL arası. İşçilik çıktığında 10 TL. Üzümü burada 10 TL’ye veriyoruz, markette 30-40 TL. Üretici kesinlikle arabulucuya göre bir şey kazanmıyor. Halkımız istediği gibi üzüm tüketemiyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)