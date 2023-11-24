Hatay'ın Altınözü zeytinyağı tescillendi Hatay'a özgü zeytinyağı coğrafi işaret sahibi oldu. Altınözü zeytinyağı böylece katma değer kazanarak üreticilerine ve bölgeye ek gelir sağlayacak.

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Coğrafi işaretler alındığı ürünlere ve bölgeye yarar sağlıyor.

Hatay'ın Altınözü zeytinyağı da coğrafi işaretli ürün olarak tescillenerek, ayrıcalıkılı ürünlerin arasındaki yerini aldı.

Altınözü Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Altınözü zeytinyağının, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiği belirtildi.

Altınözü tescilin gururunu yaşıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert, Altınözü'ne kendi adı ile zeytinyağını tescil ettirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

"Altınözü’müz zeytinin ve zeytinyağının anavatanı"

Sert, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

Zeytinin ve zeytinyağının anavatanı Altınözü’müzün altın suyu, ilçemizin en önemli geçim kaynağı olan zeytinyağımızın uluslararası arenada coğrafi işaretini ilçemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Coğrafi işaret tescil belgemiz Altınözü’müze hayırlı olsun.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)