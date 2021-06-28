Hatay'ın taş evleri geçmişi günümüze taşıyor

Mardin'in kendine özgü evleri ve tarihi sokaklarını biliyoruz. Turizmin gözdesi olan bu seçeneklerin bir farklısı da Hatay'da dikkati çekiyor.

Turizmde şehir turları öne çıkıyor. Tarihi sokak ve evlerini koruyarak günümüze taşıyan bazı şehirler, bu turizm akımından daha çok pay alıyor. Hatay da bu şehirlerden birisi olma özelliği taşıyor.

Halen yaşam alanı olan bölgelerdeki taş işçiliği, insanın içine huzur veren dokunuşlar, evlerin cumbalı mimarisi ve iklimin hediyesi birbirinden güzel bitkilerin sarmaladığı sokaklarda dolaşmanın huzuru insanın içini kaplıyor.

TAŞ VE AHŞAPTAN YAPILMIŞ ASIRLIK EVLER

"Medeniyetler şehri" olarak anılan ve birçok kültürel zenginliği içerisinde barındıran Hatay'ın merkez Antakya ilçesinin sokaklarında yer alan taş ve ahşaptan yapılmış asırlık evler ve yer aldıkları sokaklar, bölgeye gelenleri adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor.