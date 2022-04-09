Hatfaya Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor

Önümüzdeki hafta ekonomi dünyasında Merkez Bankası'nın faiz kararı başta olmak üzere önemli veriler açıklanacak.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, sanayi üretimi, ödemeler dengesinin öne çıkacağını ifade eden analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de enflasyon, sanayi üretimi, Euro Bölgesinde sanayi üretimi, Çin'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Cari işlemler hesabının şubatta 5.6 milyar dolar açık vermesi bekleniyor

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 5 milyar 680 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistler, 2022 yıl sonunda cari işlemler hesabının 37 milyar 670 milyon dolar açık vereceğini tahmin ediyor.

Sanayi üretim endeksinin yüzde 8,5 artmasını öngörülüyor

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artmasını öngören ekonomistler, şubat döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9 artmasını bekliyor.

Politika faizinin sabit bırakılması beklentisi hakim

14 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.