Hava şartları geciktirmişti! 2023 yılı yaş çay sezonu bugün başladı ÇAYKUR, 2023 yılı yaş çay sezonunun bugün itibarıyla başladığını bildirdi.

AA

Çay üretimi zor koşullar altında yapılıyor ve özen istiyor.

Daha önce mevsimlik işçilerin çay toplaması ile koronavirüs salgını sırasında zorunlu olarak ailelerin çay toplaması arasında büyük farklar gözlenmişti.

Bu nedenle uygunsuz hasat uyarısı da yapıldı.

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, yaş çay hasadında geçen yıl olduğu gibi hava şartlarından kaynaklı bir gecikme olduğu belirtildi.

Doğu Karadeniz'in yeşil altını yaş çayda sezonun bugün itibarıyla açıldığı ifade edilen açıklamada, üreticilerden, olgunlaşmış yaş çayların hasadının yapılıp teslim edilmesi, ürünün hasat edilip bekletilmemesi istendi.

"Çayın kalitesinin bahçeden başlıyor"

Açıklamada, çayın kalitesinin bahçeden başladığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi: