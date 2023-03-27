Hava sıcaklıkları azalınca Avrupa'da doğalgaz fiyatları arttı Rusya-Ukrayna savaşının dayattığı olumsuzluklar Avrupa'da doğalgaz fiyatlarını rekor düzeye çıkartmıştı. Doğalgaz stoklarının artması, alternatif enerji kaynaklarının devreye girmesi ve kış mevsiminde sıcaklıkların beklentilerin aksine seyretmesi doğalgaz fiyatlarını düşürmüştü.

AA

Avrupa'da düşüşe geçen gaz fiyatları sınırlı da olsa tekrar yükseliş trendine girdi.

Avrupa'da spot piyasada doğalgaz fiyatı, kıtada soğuk hava şartlarının etkili olmasına yönelik beklentilerle yükseldi.

Yüzde 3,6 artış

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli gaz kontratı, cuma gününün kapanışına göre yüzde 3,6 yükselerek megavatsaat başına 42,6 eurodan, mayıs vadeli kontratlar ise 42,9 eurodan işlem görüyor.

Bu hafta sıcaklığın düşeceği beklentisi fiyatı artırdı

Gaz fiyatlarındaki yükselişte, bu hafta kıtada sıcaklığın düşeceği ve tüketimin artacağına ilişkin beklentiler etkili oldu.

Doğalgaz depolarında doluluk oranı yüzde 56

Öte yandan Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa Birliği'nde doğalgaz depolarında doluluk oranı yüzde 56 seviyesinde bulunuyor.