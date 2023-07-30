Hava yolu kargo taşımacılığı 2023'ün ilk 6 ayında yüzde 1,6 arttı Hava yolu kargo taşımacılığı lojistik sistemindeki ağırlığını giderek artırıyor. Türkiye'den yılın ilk 6 ayında gönderilen hava yolu kargo yükü 1 milyon 846 bin 483 tona ulaştı.

AA

Koronavirüs salgınındaki kısıtlamalardan olumsuz etkilenen hava yolu kargo taşımacılığı, kısıtlama tedbirlerinin kaldırılması ile birlikte artışa geçti.

Hava yolu kargo işe taşınan yük miktarı yılın ilk 6 ayında yüzde 1,6 artış kaydetti.

Lojistik açıdan önemi giderek artan hava yolu kargo yükünün bu yılın ilk 6 ayında 1 milyon 846 bin 483 tona ulaştığını bildirildi.

Hava yolu ulaşım araçları, yük taşımacılığında artık daha sık tercih edilmeye başlandı.

Hava yolu kargonun avantajları var

Günümüzde hava yolunun yük taşımacılığını hızlandırdığını ve bu durumun ticaret sektörü için pek çok avantajı beraberinde getiriyor.

Bu konudaki son verilere göre, 2022'nin ilk 6 aylık döneminde yük trafiği iç ve dış hatlarda toplam 1 milyon 818 bin 169 ton oldu.

2023 Haziran sonunda iç ve dış hatlarda toplam 1 milyon 846 bin 483 tona ulaştı. Böylece 2023'ün ilk 6 aylık verileri, önceki yılın aynı ay verilerine göre yüzde 1,6 artış gösterdi.