Hava yoluyla dış ticaret işlemlerinde kolaylık sağlanacak

İhracatı kolaylaştırılacak eylemler artırılırken, hava yollarındaki ticareti de artıracak bir dizi önlem alındı.

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, hava yoluyla dış ticaret süreçlerinde işlemleri yavaşlatan fiziki belge kullanımı ve mükerrer işlemlerin ortadan kaldırılması amacıyla geliştirilen proje uygulamaya alınacak.

İşlemleri yavaşlatan fiziki belge ve mükerrer işlemler ortadan kaldırılacak

Hava yoluyla gerçekleştirilen dış ticarette işlemleri yavaşlatan fiziki belge kullanımının ve mükerrer işlemlerin ortadan kaldırılmasının hedefleyen "Mobil Uygulamalarla Desteklenerek Hava Yolu İşlemlerinin Dijitalleştirilmesi Projesi"nin, gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.

Gümrük hizmetlerinde bürokrasinin ve maliyetlerin azaltılması, ticaretin kolaylaştırılması, etkin kontrol yöntemleri uygulanarak kaçakçılığın önlenmesi ile işlemlerde şeffaflığın ve öngörülebilirliğin esas alınması temel amaç olarak belirlendi.

Gümrük müdürlükleri çalışmalara devam ediyor

Türkiye'de mevcut durumda, 19 gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü faaliyet gösterirken bunlara bağlı 154 faal gümrük müdürlüğü bulunuyor. Gerekli görülen müdürlüklerde modernizasyon çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Türkgözü, Gürbulak ve Pazarkule gümrük kapıları ile Erzurum Gümrük Müdürlüğünün inşaat çalışmaları devam ediyor. Bunlardan Gürbulak Gümrük Kapısı dışındakilerde inşaat çalışmalarının 2023 yılında tamamlanması planlanıyor.

Toplam gümrük beyanname sayısı arttı

2021 yılında işlem yapılan toplam gümrük beyanname sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 15,4 artarak 12 milyon 659 bin 526'ya yükseldi. Bu yılın ocak-temmuz döneminde ihracat ve ithalat yapan toplam firma sayısı 126 bin 557 oldu.

İhracatta Kağıtsız Gümrük Projesi

İhracatta Kağıtsız Gümrük Projesi ile ihracat sürecinin hızlandırılarak maliyetlerin düşürülmesi ve arşiv maliyetlerinin ortadan kaldırılması bekleniyor. Proje, tüm gümrük müdürlüklerinde uygulanırken kağıtsız gümrük idareleri hedefi doğrultusunda antrepo beyanname eklerinin de kağıtsız ve e-imzalı olarak tüm gümrük müdürlüklerinde işlem görmesi sağlandı.

Diğer yandan, 2014 yılında başlatılan Tek Pencere Sistemi'ne ağustos ayı itibarıyla dahil olan kurum sayısı 22'ye ulaşırken belge sayısı 170'e yükseldi.

Mobil sistemler geliştirilecek

Hava yoluyla gerçekleştirilen dış ticaret süreçlerinde işlemleri yavaşlatan fiziki belge kullanımının ve mükerrer işlemlerin ortadan kaldırılmasını hedefleyen Mobil Uygulamalarla Desteklenerek Hava Yolu İşlemlerinin Dijitalleştirilmesi Projesi ile de paydaşlar arasında bilgi alışverişinin, elektronik olarak gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Projenin 2023 yılında tamamlanması öngörülüyor.