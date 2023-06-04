Havalar ısındı! Adana'da karpuz hasadı zamanı Yaz meyvesi denince ilk akla karpuz geliyor. Fiyatları da arttığı için çarşı pazarda dilimle satılmaya başlanan meyvenin hasatının artması ile birlikte fiyatında düşüş yaşanması bekleniyor.

AA

Adana'da karpuz hasadı serin ve yağışlı havanın etkisiyle gecikmeli başladı.

Havaların ısınmasıyla kentte 80 bin dekarda ekimi yapılan tescilli lezzetin hasadı arttı.

Hasadı devam eden karpuzda yaklaşık 550 bin ton rekolte bekleniyor.

Karpuzda, sıcaklığa paralel olarak tescilli lezzete talebin de artması bekleniyor.

Adana karpuz hasadına 15 gün önce başladı

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, kentte karpuz hasadının yaklaşık 15 gün önce başladığını söyledi.

"Piyasada karpuz artınca fiyatlar dengeye oturur"

Karpuzun ekim alanının geçen yıllara göre düştüğünü belirten Tekin, şöyle devam etti:

Geçen yıllarda 100-110 bin dekar olan ekim alanımız bu sene 80 bin dekar civarında. Bu da tabii ki rekolteyi etkiliyor. Ortalama dönüme 5-7 ton civarında karpuz hasat ediyoruz. Bu rakam ilerleyen dönemlerde yerli açık karpuz çıktığında 10 tona kadar ulaşır. Hasatlar ilerledikçe piyasadaki karpuz yoğunluğu artar ve fiyatlar belli bir dengeye oturur diye düşünüyoruz.

"Ürünün fiyatında çok düşüş olmasını beklemiyoruz"

Hasadın artmasına rağmen ürünün fiyatında çok düşüş olmasını beklemediklerini aktaran Tekin, bunun rekolteye bağlı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Karpuz şu an 6-7 lira bandında. Piyasanın bu sene çok düşeceğini düşünmüyoruz. Bunun sebebi de rekoltemiz. Bizden sonra diğer illerde de karpuz hasadı başlarsa belki o zaman piyasa daha uygun hale gelir diye hesap ediyoruz.

"Masraflı bir ürün"

Karpuzun yoğun emek isteyen ve masraflı bir ürün olduğunu belirten Tekin, kentte hasadın eylülün sonuna kadar süreceğini söyledi.

Karpuz eken çiftçilere çeşitli destekler verildiğine dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti: