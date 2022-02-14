Havalar ısınınca Antalya'da sebze fiyatları düştü

Gıda ürünlerinde yaşanan yüzde 7'lik KDV indirimi tüketiciye yansıyacak diye beklerken, Antalya'da ısınan havanın üretimi artırması da fiyatları düşürmeye başladı.

Antalya'da hava sıcaklıkları düşünce azalan üretim nedenli fiyat artışları yaşanmıştı. Antalya'da yükselen sıcaklık nedeni ile üretim hasarları yaşanmadı ve üretim artınca patlıcan 20 liradan 14 liraya, kabak 25 liradan 17 liraya kadar indi, dolmalık biber 13 liraya kadar düşüşe geçti.

Hal esnafı yüzde 7'lik KDV indiriminin de tüketiciye olumlu yansıyacağını belirtti.

ANTALYA'DA 45 GÜNLÜK DON NÖBETİ BİTTİ

Türkiye’nin en önemli örtü altı üretim üssü Antalya’da 1,5 aydır süren soğuk ve yağışı hava yerini güneşli günlere bıraktı. Soğuk hava süreci ise en fazla sebze üretimi yapan çiftçiyi etkiledi. Bu süreçte çiftçi hem günlerce don nöbeti tuttu hem de soğuk hava nedeniyle üretimi neredeyse durma noktasına geldi.

Seralardan çıkan ürünün azalması Antalya’da Toptancı Halini de vurdu. Ürün azlığıyla birlikte fiyatlarda ciddi yükselme yaşandı. Kentte havaların ısınmasıyla birlikte seralardaki özellikle domates, salatalık, patlıcan, kabak, biber çeşitlerinin üretiminde artış başladı. Halde de hareketliliğin yaşandığı görüldü.

DONA KARŞI UYGULANAN ISITMA MALİYETİ DE ÜRÜNÜN FİYATINA YANSIDI

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, üreticilerin yaklaşık 1,5 ay seralarında don riskine karşı ısıtma yaptıklarını belirtti. Bu durumun hem maliyetlerin artmasına hem de ürünün az çıkmasına neden olduğunun altını çizen Yılmaz, “Arzda ciddi bir düşüş yaşandı ve fiyatlar yükselme eğilimine girdi. Şu günlerde havaların ısınmasıyla beraber sebze fiyatlarının hepsinde düşüş bekliyoruz. Domates fiyatını yerinde koruyor ama alt kalitelerinde düşüş oldu.





SALATALIK 25 LİRADAN 10 LİRAYA DÜŞTÜ

Salatalık halde 20-25 lira bandını gördü şu an 10 lira seviyesinde. Patlıcan 20 liradan 13-14 liraya, kabak 25’den liradan 17 liraya indi, biber çeşitlerinde de fiyatlar düşüş içinde.” diye konuştu.

"FİYATLAR HER GEÇEN GÜN DÜŞECEKTİR"

Kışın fiyatların her zaman yüksek seyrettiğini kaydeden Yılmaz, "Geçtiğimiz bir ay hava aşırı soğuk geçti ve fiyatlarda da aşırı yükseklikler oldu, bunu kabul ediyoruz. Havalar ısınmaya başladı, fiyatlar her geçen gün düşecektir. Fiyatların artık bu seviyenin üzerine çıkacağını beklemiyoruz. Yavaş yavaş düşme eğiliminde artık.” dedi.

"KDV İNDİRİMİ VATANDAŞA OLUMLU YANSIR"

Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini de değerlendiren Yılmaz, "Bizi etkilemiyor. Biz zaten sebzeyi halde yüzde 1 KDV ile satıyorduk. Çiftçi malı ise bundan KDV’de almıyoruz, KDV’siz satıyoruz. Tüketicilerimize fiyatlar olumlu yönde yansıyacaktır.” ifadelerine yer verdi.

"UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ"

İhracatta en önemli pazarları arasındaki gelimi de değerlendiren Yılmaz, “İnşallah iki ülke arasında savaş çıkmaz. Rusya’ya da Ukrayna’ya da mal satıyoruz. Rusya’ya giden mallarımızın bir kısmı Ukrayna üzerinden gidiyor. Savaş çıkarsa ihracatımızı olumsuz yönde etkileyecektir.” dedi.

"TÜKETİCİYE YARAYACAK"

Finike Komisyoncular Dernek Başkanı İsmail Karataş, sebzenin artması ya da azalmasının temel sebebinin iklim şartları olduğunu belirtti. Aşırı soğuklardan dolayı ciddi bir rekolte kaybı yaşandığını anlatan Karataş, “Arz ve talep dengesine göre fiyatlar yükseldi. Buna yüksek diyemiyoruz çünkü bizim de maliyetlerimiz yüksek. Üreticiye bu yüksek fiyattan, bir kazanç kalmadı. Fiyat yüksekti ama bu kez de ürün azdı. 17 günde bir patlıcan hasatı yapıldı. Bir dönümde 100-150 kilo rekolte oldu. Bu ısıtma ve diğer giderleri karşılamaz. Üretici o dönemde de para kazanamadı. Fiyatlar şu an makul seviyelerde. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Yüzde 7’lik KDV’deki indirim tüketiciye yarayacak. Bu da tüketiciye ürünün daha ulaşmasını sağlayacak ama bu noktada sıkı bir denetim yapılması gerekiyor.” ifadelerine yer verdi.