Havaların soğuması ile birlikte arıcıların elde ettiği baldan çok daha kıymetli olan propolisler için mesai zamanı geldi.

Havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyen vatandaşlar arıcıların kapısını çalıyor.

PROPOLİSİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Antibakteriyal, antiviral, antifungal, antioksidan, antiparazitik özelliklere sahip yapışkan ve reçinemsi bir madde olan propolisin faydaları oldukça fazla.

BURSA'DA PROPOLİS MESAİSİ HIZLA SÜRÜYOR

Havaların soğumasıyla birlikte Bursa’da arıcılar gelen yoğun talep üzerine propolis üretimlerini hızlandırdı. Arılar, antioksidan ve antimikrobiyal özelliği bulunan propolisi, bacillus larvae gibi bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı kovanlarını korumak, peteklerin hijyenini sağlamak, diğer böcek ve hayvanların kovana girişini engellemek için kullanır. Son yıllarda insanlar da arıların kovanlarını hastalıklardan korumak için kullandığı propolisi kullanmaya başladı.

Havalar soğudu, Bursa'da arıcılar propolis üretmeye başladı ViDEO

PROPOLİSLER ZEYTİNYAĞINDA 2 AY BEKLETTİKTEN SONRA SIVI HALI GELİYOR

Bursa’da kovanlara propolis tuzakları yerleştiren arıcılar bu propolisleri zeytinyağında 2 ay beklettikten sonra sıvı hale getiriyor. Bu sıvı propolisler bağışıklığını güçlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından havaların soğumaya başlamasıyla büyük talep görüyor.

Propolise büyük talep olduğunu ifade eden Mehmet Durgut, "Her yıl olduğu gibi bu sene de havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar propolise büyük rağbet gösteriyor. Türkiye’nin her yerinden propolis talebi var, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, propolis kullanıyor. Çok fazla talep var. Propolisin yanında polen, bal ve arı sütü karışımları da rağbet görüyor. Propolisin 50 ml şişesini 100 liradan satıyoruz." dedi.

“VATANDAŞLAR ARI ÜRÜNLERİNİ GÜVENDİKLERİ YERLERDEN ALSIN”

Vatandaşları yerli arı ürünlerini kullanmaları hususunda uyaran Faruk Aydın, "Yerli ürünler yurt dışından gelen ürünlere nazaran daha kaliteli. Vatandaşlar arı ürünlerini bilip güvendikleri yerlerden alsınlar. Böylece daha çok fayda görürler." diye konuştu.