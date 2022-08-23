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    Havalimanından yapılan toplu taşıma hizmetleri düzenlendi

    Havalimanlarından toplu taşıma ile şehir merkezlerine gidilmesi hizmetine yönelik yeni düzenleme yapıldı.
    • 23.08.2022 - 10:52
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    Havalimanından yapılan toplu taşıma hizmetleri düzenlendi

    Havalimanından yapılan toplu taşıma için yetkilendirilen ve şehir merkezinden havalimanına kadar toplu taşıma hizmeti veren kuruluşlara yönelik düzenleme yapıldı.

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Hizmet veren kuruluşların özel yetkileri yeniden düzenlendi

    Buna göre, havalimanının çevresindeki iller ve ilçeler, şehir merkezleri, şehir terminali ve/veya terminalleri ile havalimanının kara tarafı arasındaki gidiş ve geliş taşıma işletmeciliği, bu konuda talepte bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından onay alınması kaydıyla yapılabiliyor.

    Havalimanından yapılan toplu taşıma hizmetleri düzenlendi #1

    Bazı kurumlar kapsam dışı tutuldu

    AA'nın haberine göre, yönetmeliğe yeni eklenen hüküm kapsamında, ilgili mevzuata göre yetkilendirilen ve havalimanının bulunduğu şehir merkezinden havalimanı kara tarafı sınırlarına kadar toplu taşıma hizmeti verecek kuruluşlar bu yönetmelik gerekliliklerinin dışında tutulacak.​​​​​​​


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