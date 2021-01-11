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    Havza’da iki farklı ata tohumu toprakla buluştu

    Samsun ilinin Havza ilçesinde, belediye ile Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yeni bir girişim başlatıldı.
    • İHA
    • 11.01.2021 - 15:31
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 15:39
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    Havza’da iki farklı ata tohumu toprakla buluştu

    Yaşanan pandemi sürecinde tarımın önemini bir kez daha gördüklerini ifade eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yaşanan deneyimin kaliteli ve farklı ürünler için önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

    Havza Belediyesi ile Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde milli tarımı desteklemek amacı ile bölgedeki ürün kalitesi, verimliliği ve çeşitliliğini artırmaya yönelik başlatılan çalışma kapsamında iki farklı ata buğday tohumluğu ekimi gerçekleştirilerek tohumluk artırma çalışmalarına başlandı.

    İKİ FARKLI ATA TOHUMU DENEME EKİMİ

    Karabük Mahallesi’nde bulunan ve Havza Belediyesi’ne ait 6 dekarlık tarlada, Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ve Havza Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü personelinin katılımı ile karakılçık ve sunter cinsi yerli buğday tohumu olan iki farklı ata tohumu deneme ekimi yapıldı.

    Havza’da iki farklı ata tohumu toprakla buluştu #1

    TOHUMLUKLAR ÇİFTÇİLERE ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

    Tarlada elde edilecek tohumlukla, Havza Belediyesi’ne ait tarlalarda çoğaltılarak çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacak. Karabük Mahallesi Muhtarı Recep Akyol tarafından hazırlanan tarlada tohumların ekimi ve gübrelenmesi gerçekleştirildi.

    KARAKILÇIK TÜRÜ TOHUMUNUN ÜRÜNÜ BULGURLUK

    Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam; “Bu iki cinsteki yerli tohumlarımızın verimleri oldukça yüksek ve kaliteli tohumlar. Karakılçık türü tohumluğumuzun ürünü bulgurluk olarak kullanılmakta ve lezzetli bir buğday türü.

    Havza’da iki farklı ata tohumu toprakla buluştu #2

    SUNTER, KIRMIZI EKMEKLİK BUĞDAY

    Sunter dediğimiz kırmızı ekmeklik buğdayımız da yine randımanı yüksek bir tohum. Amacımız bu yıl ekimini gerçekleştirdiğimiz bu tarladan elde edeceğimiz buğday tohumluklarını çoğaltmak. İnşallah önümüzdeki yıl ekim alanını daha fazla artırarak daha fazla tohum elde edeceğiz.” diye konuştu.

    Havza’da iki farklı ata tohumu toprakla buluştu #3

    “BÖLGEDEKİ ÜRÜN KALİTESİ, VERİMLİLİĞİ VE ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIMIZ”

    Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise “Kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaşadığımız pandemi sürecinde tarımın önemini bir kez daha gördük. Özellikle yerli ve milli tarım ülkemiz için stratejik bir öneme sahip. Bu neden ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile ortaklaşa bir çalışma içine girdik. Tespit ediğimiz iki farklı Ata tohumunun ekimi yaptık. Bu tohumlukları çoğaltarak bölgedeki ürün kalitesi, verimliliği ve çeşitliliğini artırmak amacı ile çiftçilerimize dağıtacağız. Bu şekilde tarıma önemli bir katkı yapmış olacağız." diye konuştu.

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