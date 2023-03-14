Hayvan yetiştiricilerine göre, Ramazan'da kırmızı et bulmakta sorun yaşanmayacak Ramazan ayına girmeye sayılı günler kala, önemli gıda maddesi olan ette sorun yaşanıp yaşanmayacağı gündeme geldi.

Ramazan'a hazırlanırken kırmızı et arzının sorunsuz devam edeceği açıklanırken ayrıca fiyatları artırmak isteyen fırsatçılara da dikkat çekildi.

"Fiyatları artırmak isteyen fırsatçılara karşı da önlem alınmalı"

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bu aşamada bir açıklama yaparak, Ramazan'da arz sıkıntısı olmamasına rağmen fiyatları artırmak isteyen fırsatçılara karşı da önlem alınması gerektiğini dile getiren isim oldu.

"Deprem bölgesinde üretim devam ediyor"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çiftçilerin bir yandan yaralarını sarmaya çalışırken diğer yandan üretime de devam etme uğraşında olduklarını ifade eden Çelik, yetiştiricilerin üretimi aksatmamak için çabaladıklarını söyledi.

"Kırmızı et üretiminde küçükbaş hayvancılığın payı yüzde 25"

Çelik, Türkiye'de kırmızı et üretiminin 2021'de yaklaşık 2 milyon ton civarında gerçekleştiğine dikkati çekerek, bu üretimde küçükbaş hayvancılığın payının yüzde 25 civarında olduğunu bildirdi.

Hayvan varlığında azalma

Ülkenin hayvan varlığında geçen yıl bir miktar azalma olduğuna işaret eden Çelik, şöyle konuştu:

Geçen yıl girdi maliyetlerinde yüzde 100'den fazla artış gözlendi. Yaklaşan Ramazan ayı öncesi yaptığımız değerlendirmelerde kırmızı et arzında bir sıkıntı görmüyoruz. Ramazan'da tüketim bir miktar artar. Fiyatlarda bu dönemde Ramazan'dan bağımsız bir artış gerçekleşti. Ramazan ayında hemen her ürüne zam yapan fırsatçılar var. Ramazan'da arz sıkıntısı olmamasına rağmen fiyatları artırmak isteyen fırsatçılara karşı da önlem alınması gerekiyor.

"Et fiyatlarını artıranlar tedarikçiler, aracılar ve fırsatçılar"

Kırmızı et fiyatlarının artışında yetiştiricilerin bir etkisi olmadığını vurgulayan Çelik, bu konuda da şu ifadeleri kullandı:

Yetiştirdiği üründen kazanç sağlaması gereken yetiştiricilerimizin ayakta zor durabildiklerini ve yeterli geliri elde edemediklerini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla et fiyatlarını artıranlar tedarikçiler, aracılar ve fırsatçılardır. Bunlar yetiştiricilerimizin emeklerini ranta çevirirken tüketicileri de mağdur etmektedirler.

"Afet, kırmızı et fiyatlarının artışına bir gerekçe gösterilemez"

Fırsatçıların depremi de bahane ettiklerini belirten Çelik, afetin kırmızı et fiyatlarının artışına bir gerekçe gösterilemeyeceğini dile getirdi.

"Kırmızı ette fiyat istikrarı için küçükbaş hayvancılık geliştirilmeli"

Çelik, bu süreçte çarenin küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: