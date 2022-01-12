Hayvancılık destekleri kapsamı genişletildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde değişikliğe gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği", Resmi Gazete'de yayınlanarak, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Böylelikle desteklerin uygulanma tebliğinde değişikliğe gidildi.

8 PROJEYE 50 BİN 400 BAŞ KIVIRCIK KOYUN

Buna göre, hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesine (Halk Elinde Küçükbaş ve Anadolu Mandası Islahı Projesi) ilişkin desteklemeler "kıvırcık koyunu" için Aydın, Balıkesir, Bursa, İzmir, Kırklareli ve Yalova'da birer, Manisa'da 2 olmak üzere hayata geçirilen 8 projeye 50 bin 400 baş üzerinden verilecek.

1 PROJEYE 56 BİN 700 BAŞ

Daha önce adı geçen illerin yanı sıra Bolu'daki 1 projeye 56 bin 700 baş üzerinden destek verilmesi kararlaştırılmıştı.

9 PROJEYE 56 BİN 700 BAŞ MERİNOS

Söz konusu destekten faydalanan bir diğer koyun türü olan Orta Anadolu Merinosu projelerine de Ankara, Eskişehir, Karaman'da ikişer, Bolu, Konya ve Zonguldak'ta birer olmak üzere 9 projeye 56 bin 700 baş üzerinden destek sağlanacak. Önceki tebliğde destek verilecek baş miktarı 50 bin 400 olarak belirlenirken, Bolu herhangi bir proje desteğine dahil edilmemişti.