Hazine, 10 yıllık dolar tahvil ihracı için 4 bankayı yetkilendirdi Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yaparak, 10 yıllık dolar tahvil ihracı için Bank of America, BBVA, Citigroup ve JPMorgan’I yetkilendirdiğini duyurdu.

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni dolar cinsi tahvil ihracına çıkıyor.

Bakanlık, 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of America, BBVA, Citigroup ve JPMorgan’a yetki verdi.

EŞ ZAMANLI YÜKÜMLÜLÜK YÖNETİMİ İŞLEMİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yeni tahvil ihracı ile eş zamanlı olarak bir yükümlülük yönetimi işlemi gerçekleştirilecek.

İŞLEMİN İÇERİĞİ

Bu işlem çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında işlem görmekte olan 2024-2026 vadeleri arasındaki ABD doları cinsinden 6 adet tahvil, yeni ihraç edilecek tahvil ile değiştirilecek ve/veya nakit karşılığı geri alınacak.

YÜKÜMLÜLÜK YÖNETİMİ İŞLEMİ

Yükümlülük yönetimi işlemi 25 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

SON DOLAR CİNSİ BORÇLANMA TEMMUZ AYINDAYDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024 yılında dış piyasalardan 10 milyar dolar borçlanma öngörürken, şu aşamada 2024'te toplamda 7 milyar dolarlık borçlanma gerçekleştirdi. Son dolar cinsi borçlanma temmuz ayında gerçekleşmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)