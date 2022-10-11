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    Hazine 11,5 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

    Hazine 11,5 milyar liralık kira sertifikası ihraç ederek, ayrıntılarını paylaştı. Hazine ayrıca bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 4,8 milyar lira borçlandı.
    • 11.10.2022 - 16:27
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 16:59
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    Hazine 11,5 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli, sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirerek internet sitesinde bir duyuru yayınladı.

    Kira sertifikası ihracı 11 milyar 484 milyon lira tutarında oldu

    İhracı gerçekleştirilen 11 milyar 484 milyon lira tutarındaki kira sertifikasının itfa tarihi 6 Ekim 2027 olarak belirlendi.

    AA'nın haberine göre, kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletileceği de ayrıca bildirildi.

    Hazine 11,5 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti #1

    Hazine tahvil ihalesinde 4,8 milyar lira borçlandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde, 4 milyar 828,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

    Bakanlık, 7 yıl (2 bin 548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

    İhalede dönemsel faiz yüzde 9,9 oldu.

    Nominal teklifin 4 milyar 703 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 495,5 milyon lira, net satış 2 milyar 328,4 milyon lira olarak kaydedildi.

    Kamudan gelen 1 milyar 150 milyon lira teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 951 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 350 milyon liralık satış yapıldı.

    Hazine böylece piyasaya 4 milyar 828,4 milyon lira borçlanmış oldu.


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