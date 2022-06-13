Petrol
119.89
-1.74%
Euro
18.0366
0.14%
Dolar
17.256
0.85%
Altın
1.013
-1.64%
Borsa
2519
-0.95%
Bitcoin
400.005
-17.47%
BTXN Coin
8.20
-10.48%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Hazine 1,5 milyar lira borçlandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ihalesinde, piyasaya 1 milyar 541 milyon lira borçlanmaya gitti.
    • 13.06.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 17:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hazine 1,5 milyar lira borçlandı

    Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri, devletin cari yıl bütçe kanununa dayanarak bütçe açıklarının finansmanı amacıyla çıkarmış olduğu Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) olarak tanımlanıyor.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 8 ay (252 gün) vadeli, kuponsuz Hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi.

    İhale faizleri

    Düzenlenen ihalede basit faiz yüzde 23,67, bileşik faiz yüzde 24,51 oldu.

    Nominal teklif

    AA'nın haberine göre, nominal teklifin 1 milyar 46 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 746 milyon lira, net satış 641 milyon lira olarak kaydedildi.

    Hazine

    Kamudan gelen teklif

    Kamudan gelen 200 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 976 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 700 milyon liralık satış yapıldı.


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Tekirdağ'da kiraz festivali başladı, şehirde adım atacak yer kalmadı
    Ekonomi

    Tekirdağ'da kiraz festivali başladı, şehirde adım atacak yer kalmadı

    Van depremindeki panik anları
    3. Sayfa

    Van depremindeki panik anları

    Görüş Bildir