Hazine 1,5 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ihalesinde, piyasaya 1 milyar 541 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri, devletin cari yıl bütçe kanununa dayanarak bütçe açıklarının finansmanı amacıyla çıkarmış olduğu Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) olarak tanımlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 8 ay (252 gün) vadeli, kuponsuz Hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhale faizleri

Düzenlenen ihalede basit faiz yüzde 23,67, bileşik faiz yüzde 24,51 oldu.

Nominal teklif

AA'nın haberine göre, nominal teklifin 1 milyar 46 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 746 milyon lira, net satış 641 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamudan gelen teklif

Kamudan gelen 200 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 976 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 700 milyon liralık satış yapıldı.