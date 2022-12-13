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    Hazine 2 ihalede 4,26 milyar lira borçlandı

    Hazine, iki ihale sürecini de tamamladığını açıkladı.
    • 13.12.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 17:11
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    Hazine 2 ihalede 4,26 milyar lira borçlandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 4 milyar 259,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

    Bakanlık ilk ihalede, 3 yıl (1.253 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk Lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirildi.

    Nominal teklifin 2 milyar 769 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 45 milyon lira, net satış 969,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

    Kamudan gelen teklifin tamamı karşılandı

    Kamudan gelen 250 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 105 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 700 milyon liralık satış yapıldı.

    İkinci ihalede ise 10 yıl (3 bin 521 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

    Nominal teklifin 3 milyar 407 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 880 milyon lira, net satış 1 milyar 340,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

    Hazine 2 ihalede 4,26 milyar lira borçlandı #1

    3,5 milyar liralık teklif alındı

    Kamudan teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 502 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

    AA'nın haberine göre, Hazine böylece, iki ihalede toplam 4 milyar 259,4 milyon lira borçlandı.


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