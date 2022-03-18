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- Hazine 5,5 yıl vadeli eurobond ihracıyla 2 milyar borçlandı
Hazine 5,5 yıl vadeli eurobond ihracıyla 2 milyar borçlandı
Hazine 5,5 yıl vadeli eurobond ihracıyla 2 milyar borçlandı ve bu faaliyetin getirisi yüzde 8,625 oldu.
- AA
- 18.03.2022 - 11:21
- Güncelleme : 18.03.2022 - 11:58
Hazine uluslararası piyasalarda 5,5 yıl vadeli tahvil ihracıyla 2 milyar dolar borçlanırken, yapılan işlemin sonucunda tahvilin yatırımcıya getirisinin yüzde 8,625 olduğu hesaplandı.
İHRACIN SONUÇLARI IFR'DE
Hazine'nin bu yılki ilk eurobond ihracının sonuçları Refinitiv servislerinden IFR'da yer aldı.
HAZİNE İHRACI İÇİN DEV BANKALAR GÖREVLENDİRİLMİŞTİ
Eylül 2027 vadeli tahvilin ilk getiri beklentisi yüzde 8,875 olarak açıklanmış, Hazine ihraç için dün Citi, Goldman Sachs ve JPMorgan'a yetki vermişti.