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Hazine 5,5 yıl vadeli eurobond ihracıyla 2 milyar borçlandı

Hazine 5,5 yıl vadeli eurobond ihracıyla 2 milyar borçlandı

Hazine 5,5 yıl vadeli eurobond ihracıyla 2 milyar borçlandı ve bu faaliyetin getirisi yüzde 8,625 oldu.