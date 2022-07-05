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Hazine 8,2 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine 8,2 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 milyar 240 milyon 30 bin lira tutarında sabit kira getirili kira sertifikası ihraç ettiğini duyurdu.