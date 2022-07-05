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- Hazine 8,2 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti
Hazine 8,2 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 milyar 240 milyon 30 bin lira tutarında sabit kira getirili kira sertifikası ihraç ettiğini duyurdu.
- 05.07.2022 - 17:53
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sertifikası ihracatı yaptı.
Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, ihracı gerçekleştirilen 8 milyar 240 milyon 30 bin lira tutarındaki sabit kira getirili sertifikanın 6 Temmuz 2022 valörlü ve 23 Haziran 2032 itfa tarihini kapadığı bilgisi verildi.
Satış tutarları Merkez Bankası tarafından iletiliyor
AA'nın haberine göre, kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.