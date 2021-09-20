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- Hazine alacakları ağustos sonu itibarıyla 17.4 milyar lira oldu
Hazine alacakları ağustos sonu itibarıyla 17.4 milyar lira oldu
Hazine alacakları, ağustos sonu itibarıyla 17 milyar 400 milyon lira olarak gerçekleşti.
- AA
- 20.09.2021 - 17:58
- Güncelleme : 20.09.2021 - 18:04
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri yayınladı.
EN YÜKSEK PAY 9.3 MİLYAR LİRAYLA MAHALLİ İDARELERİN
Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı, 9 milyar 300 milyon lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 2 milyar 900 milyon lira tahsil edildi.