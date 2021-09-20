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    Hazine alacakları ağustos sonu itibarıyla 17.4 milyar lira oldu

    Hazine alacakları, ağustos sonu itibarıyla 17 milyar 400 milyon lira olarak gerçekleşti.
    • AA
    • 20.09.2021 - 17:58
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 18:04
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    Hazine alacakları ağustos sonu itibarıyla 17.4 milyar lira oldu

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri yayınladı.

    EN YÜKSEK PAY 9.3 MİLYAR LİRAYLA MAHALLİ İDARELERİN

    Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı, 9 milyar 300 milyon lirayla mahalli idareler oluşturdu.

    Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 2 milyar 900 milyon lira tahsil edildi.

    Hazine alacakları ağustos sonu itibarıyla 17.4 milyar lira oldu #1

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