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    Hazine alacakları ekim sonu itibarıyla 18,3 milyar lira oldu

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Ekim itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
    • AA
    • 22.11.2021 - 17:50
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 17:52
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    Hazine alacakları ekim sonu itibarıyla 18,3 milyar lira oldu

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 30 Ekim itibarıyla açıkladığı verilere göre Hazine alacakları, ekim sonu itibarıyla 18,3 milyar lira oldu

    HAZİNE ALACAKLARI ARASINDAKİ EN YÜKSEK PAY MAHALLİ İDARELERE AİT

    Paylaşılan verilere göre, 18,3 milyar lira alacak stoku içindeki en yüksek payı 9,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

    Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,5 milyar lira tahsil edildiği de bildirilen veriler arasında yer aldı.

    Hazine alacakları ekim sonu itibarıyla 18,3 milyar lira oldu #1

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