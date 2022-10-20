Hazine alacakları eylül sonu itibarıyla 20,5 milyar lira oldu

Hazine alacakları eylül sonu itibarıyla 20,5 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Hazine alacakları, eylül sonu itibarıyla 20,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Alacak stoku içindeki en yüksek payı 9 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

4,6 milyar lira tahsil edildi

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 4,6 milyar lira tahsil edildi.