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- Hazine alacakları eylül sonu itibarıyla 20,5 milyar lira oldu
Hazine alacakları eylül sonu itibarıyla 20,5 milyar lira oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
- 20.10.2022 - 17:41
- Güncelleme : 20.10.2022 - 17:47
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Hazine alacakları, eylül sonu itibarıyla 20,5 milyar lira olarak gerçekleşti.
Alacak stoku içindeki en yüksek payı 9 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
4,6 milyar lira tahsil edildi
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 4,6 milyar lira tahsil edildi.