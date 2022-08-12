Hazine Bakanlığı'ndan icra dolandırıcılarına karşı uyarı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde bakanlığın adını kullanarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarları üzerine vatandaşları uyaran bir basın açıklaması yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bakanlığın adını kullanan dolandırıcılara karşı harekete geçti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bakanlığın adını kullanarak dolandırıcılık yapıldığına ilişkin ihbarlar alındığını belirtildi.

Açıklamada dolandırıcıların telefonla aradıkları vatandaşlara bakanlık tarafından idari para cezası uygulandığı söylenerek, icra takibi başlatılmaması için bara istendiği bilgisi verildi.

"Para gönderilmesini isteyen şahıslara itibar etmeyin"

Bakanlık söz konusu dolandırıcıların ağına düşmemeleri yönünde vatandaşları uayrdı.

Açıklamada, "Son dönemde Bakanlığımıza yapılan başvurularda; kendisini avukat olarak tanıtan şahısların vatandaşları arayarak haklarında Bakanlığımız Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandığı ve para cezası tutarının iletilen banka hesap numarasına yatırılmaması halinde aleyhlerinde icra takibi başlatılacağı yönünde beyanda bulundukları ihbar edilmektedir. Bu kapsamda; Bakanlığımızın adını kullanarak para gönderilmesini isteyen şahıslara itibar edilmemesi gerekmektedir." denildi.

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