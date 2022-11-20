Hazine bu hafta 3 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta 3 devlet tahvili ihalesi yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre pazartesi ve salı günü toplam 3 devlet ihalesi yapılacak.

Pazartesi devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak

Yarın yapılacak ihalede, 4 yıl (1.274 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk Lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Salı günü ilk ihale 5 yıl vadeli

Salı günü gerçekleştirilecek ilk ihalede ise 5 yıl (1.757 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Salı günü ikinci ihale 10 yıl vadeli

AA'nın haberine göre aynı gün 10 yıl (3 bin 542 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili de yeniden ihraç edilecek.