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- Hazine bugün 4.2 milyar liralık tahvil ihalesi düzenledi
Hazine bugün 4.2 milyar liralık tahvil ihalesi düzenledi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün bilgisini verdiği ve bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 4 milyar 218 milyon 900 bin lira borçlanmaya gitti.
- AA
- 06.09.2021 - 17:41
- Güncelleme : 06.09.2021 - 17:48
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalede 2 yıl yani 819 gün vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.
İLK İHALEDE SATIŞ 2.5 MİLYAR LİRA
Nominal teklifin 5 milyar 606 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 615 milyon lira, net satış 2 milyar 588 milyon 900 bin lira olarak gerçekleşti.
İKİNCİ İHALEDE SATIŞ 1.5 MİLYAR
Kamu kuruluşlarından gelen 130 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 208 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.
TOPLAM 4.2 MİLYAR LİRALIK SATIŞ GERÇEKLEŞTİ
Hazine böylelikle piyasaya toplamda 4 milyar 218 milyon 900 bin lira borçlanmış oldu.