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    Hazine bugün 4.2 milyar liralık tahvil ihalesi düzenledi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün bilgisini verdiği ve bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 4 milyar 218 milyon 900 bin lira borçlanmaya gitti.
    • AA
    • 06.09.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 17:48
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    Hazine bugün 4.2 milyar liralık tahvil ihalesi düzenledi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalede 2 yıl yani 819 gün vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

    İLK İHALEDE SATIŞ 2.5 MİLYAR LİRA

    Nominal teklifin 5 milyar 606 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 615 milyon lira, net satış 2 milyar 588 milyon 900 bin lira olarak gerçekleşti.

    İKİNCİ İHALEDE SATIŞ 1.5 MİLYAR

    Kamu kuruluşlarından gelen 130 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 208 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

    Hazine tahvil ihalesi

    TOPLAM 4.2 MİLYAR LİRALIK SATIŞ GERÇEKLEŞTİ

    Hazine böylelikle piyasaya toplamda 4 milyar 218 milyon 900 bin lira borçlanmış oldu.

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