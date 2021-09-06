Hazine bugün 4.2 milyar liralık tahvil ihalesi düzenledi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün bilgisini verdiği ve bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 4 milyar 218 milyon 900 bin lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalede 2 yıl yani 819 gün vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İLK İHALEDE SATIŞ 2.5 MİLYAR LİRA

Nominal teklifin 5 milyar 606 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 615 milyon lira, net satış 2 milyar 588 milyon 900 bin lira olarak gerçekleşti.

İKİNCİ İHALEDE SATIŞ 1.5 MİLYAR

Kamu kuruluşlarından gelen 130 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 208 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

TOPLAM 4.2 MİLYAR LİRALIK SATIŞ GERÇEKLEŞTİ

Hazine böylelikle piyasaya toplamda 4 milyar 218 milyon 900 bin lira borçlanmış oldu.