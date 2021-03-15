Hazine bugün tahvil ihalesi düzenledi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde toplam 3 milyar 850 milyon 200 bin lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdikleri iki ihale sonucunda piyasaya toplam 3 milyar 850 milyon 200 bin lira borçlandı.

İLK İHALENİN VADESİ 7 YIL

Bakanlığın düzenlediği ilk ihalede, 7 yıl (2 bin 436 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede dönemsel faiz yüzde 7,09 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 401 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 861 milyon lira, net satış 872 milyon 900 bin lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 676 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 400 milyon liralık satış yapıldı.

İKİNCİ İHALE 10 YIL VADELİ

Bakanlık, ikinci ihalede ise 10 yıl (3 bin 528 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,85 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede reel basit faiz yüzde 13,82, reel bileşik faiz yüzde 14,29 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 994 milyon 300 bin lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 598 milyon 300 bin lira, net satış 1 milyar 477 milyon 300 bin lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 600 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 771 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 500 milyon liralık satış yapıldı.