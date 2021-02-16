Hazine bugünkü ihalelerde 5.4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde toplam 5 milyar 387 milyon 600 bin lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,95 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 14,47, bileşik faiz 14,99 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 88 milyon 800 bin lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 196 milyon 800 bin lira, net satış 1 milyar 230 milyon 700 bin lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 863 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 500 milyon liralık satış yapıldı.

İKİNCİ İHALEDE 5 YIL VADELİ DEVLET TAHVİLİ İHRACI YAPILDI

Hazine, ikinci ihalede ise 5 yıl (1.687 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 13,07, bileşik faiz yüzde 13,5 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 326 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 95 milyon lira, net satış 2 milyar 156 milyon 900 bin lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 501 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

İKİ İHALENİN TOPLAMI 5 MİLYAR 387 MİLYON LİRA OLDU

Böylece Hazine, gerçekleştirdiği 2 ihaleyle piyasaya toplam 5 milyar 387 milyon 600 bin lira borçlandı.