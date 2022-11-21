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    Hazine bugünkü tahvil ihalesinde 1,9 milyar lira borçlandı

    Dün itibarıyla Hazine'nin bugün ve yarınki ihaleleri ilan edilmişti. Bugün gerçekleşen tahvil ihalesinde 1 milyar 919,5 milyon lira borçlanmaya gidildi.
    • 21.11.2022 - 15:43
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    Hazine bugünkü tahvil ihalesinde 1,9 milyar lira borçlandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün ilan ettiğini tahvil ihalesini 1 milyar 919,5 milyon lira borçlanmaya giderek tamamladı.

    Bakanlık ihalede, 4 yıl (1.274 gün) vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk Lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede dönemsel faiz yüzde 4 oldu.

    Nominal teklifin 2 milyar 920 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 425 milyon lira, net satış 1 milyar 319,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

    İhaleye kamudan teklif gelmedi

    Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 811 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 600 milyon liralık satış yapıldı.

    AA'nın haberine göre, Hazine böylece piyasaya 1 milyar 919,5 milyon lira borçlanmış oldu.

    ihale


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