Hazine destekli tarımsal kredi limitlerine düzenleme

Tarımsal üretime yönelik Hazine destekli kredi ve finansman uygulamasında, üst limitler ve faiz-kâr payı indirim oranlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

ÖNCEKİ KARAR YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Resmi Gazete’de 24 Ekim’de yayımlanan karar, bazı üst limitler ve indirim oranlarını aşağı yönlü revize etmişti. Yeni kararla bu karar yürürlükten kaldırıldı ve kredi-finansman üst limitleri ile indirim oranları, 24 Ekim öncesi düzeye geri alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kararın yürürlükten kaldırılmasını bütçe imkanlarının zorlanarak ödeneğin artırılması nedeniyle uygun buldu.

HAZİNE FAİZ-KÂR PAYI DESTEĞİ SINIRLANDIRILDI

Karara göre; sağlanan Hazine faiz-kâr payı desteği tutarları, ilgili yıl bütçesine konulan ödenekle sınırlandırılacak.

Bu uygulama, bütçe disiplini ve öngörülebilir mali yönetimi korumayı amaçlıyor.

BORÇ KONTROLÜ DÜZENLEMESİ REVİZE EDİLDİ

2026 yılında yürürlüğe girmesi öngörülen uygulamada, faydalanıcıların destekten yararlanabilmesi için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki borçların bulunmaması şartı aranacak.

Ancak teknolojik altyapı imkanları dikkate alınarak bu koşul, yalnızca vergi ve SGK prim borçları ile sınırlandırıldı.

MEVCUT LİMİTLER 2025'TE DEĞİŞMEYECEK

Böylece, mevcut kredi limitlerinin 2025 yılında değiştirilmemesi kararı uygulanacak ve bu uygulamanın gelecek yıl için de sürdürüleceği açıklandı.