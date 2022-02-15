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    Hazine dolar cinsi sukuk ihracı için yetki verdi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsi sukuk ihracı için bazı bankaları yetkilendirdiğini duyurdu.
    • REUTERS
    • 15.02.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 12:02
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    Hazine dolar cinsi sukuk ihracı için yetki verdi

    Hazine'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Citigroup, Dubai Islamic Bank, HSBC ve Kuwait Finance House'a yetki verildi.

    Yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Citigroup, Dubai Islamic Bank, HSBC ve Kuwait Finance House’a yetki vermiştir." denildi.

    SON İHRAÇ EYLÜL AYINDA YAŞANMIŞTI

    Geçen yıl uluslararası sermaye piyasalarından hedefleri doğrultusunda 10 milyar dolar borçlanma gerçekleştiren Hazine 2022'de 11 milyar dolar borçlanma öngörüyordu.Hazine uluslararası piyasalardaki bundan önceki son ihracını kur krizi öncesi Eylül ayında yapmıştı. Eylül'de 2028 ve 2033 vadeli borçlanmalarda nihai getiriler sırasıyla yüzde 5,7 ve yüzde 6,5 olmuştu.Refinitiv verilerine göre Hazine'nin 21 Şubat'ta itfa edeceği 2 milyar dolar tutarında eurobondu ve 25 Şubat'ta itfa edeceği 1,1 milyar dolar tutarında yurtiçi tahvili bulunuyor

    Hazine dolar cinsi sukuk ihracı için yetki verdi #1

    FİNANSMAN KAYNAKLI BONO

    Sukuk, devlet ve şirketlere finansman sağlama aracı olarak ihraç edilen, yatırımcıya faizsiz sabit getiri imkanı sunan finansal sertifikalar olarak biliniyor.

    ASYA VE KÖRFEZ ÜLKELERİNDE YAYGIN

    Asya ve Körfez ülkelerinde yaygın olarak kullanılmakta olup, İslami hukuk prensiplerine uygun olarak hazırlanan İslami finansman kaynaklı bono olarak adlandırılıyor.


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